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TCS планирует переехать в новую штаб-квартиру до конца 2023 года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - TCS Group планирует переехать в новую штаб-квартиру до конца 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Да, планы Тинькофф на переезд в новую штаб-квартиру сохраняются. Штаб-квартира рассчитана примерно на 7500 рабочих мест. Переезд состоится до конца 2023 года", - сообщили в банке.

Москомстройинвест в понедельник сообщил, что компания AFI Development завершила строительство бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский вал. На данный момент готовятся документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Общая площадь зданий составляет более 94,5 тыс. кв. м, из них около 78,5 тыс. кв. м - арендуемая офисная площадь.

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TCS Group в июне 2020 года объявила о заключении соглашения с AFI Development о долгосрочной аренде строящегося бизнес-центра AFI Square. Предполагается , что в новом офисе разместится штаб-квартира группы, в него переедут Тинькофф банк (включая "Тинькофф бизнес" и "Тинькофф инвестиции"), "Тинькофф страхование", "Тинькофф мобайл", "Тинькофф образование", "Тинькофф путешествия" и "Тинькофф центр разработки" (за исключением региональных отделений).

Сейчас офисы группы находятся в разных районах Москвы: в бизнес-центрах "Водный" на Головинском шоссе, "Диапазон" на Волоколамском шоссе и Mirland Plaza в Савеловском районе.

В экосистему Тинькофф, помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

TCS Тинькофф
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