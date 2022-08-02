Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Инфляция в Южной Корее в июле достигла максимума за 24 года

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 6,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные статуправления страны.

Это максимальные темпы повышения инфляции в стране почти за 24 года - с ноября 1998 года. В июне цены увеличились на 6%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали усиление инфляции до 6,3% в прошлом месяце. Респонденты The Wall Street Journal предполагали увеличение на 6,4%.

Рост цен обусловлен подорожанием энергоресурсов и продуктов питания, а также услуг.

Темпы повышения потребительских цен превышают 2% - целевой уровень Банка Кореи - на протяжении 16 месяцев подряд.

Подъем цен в июле относительно предыдущего месяца составил 0,5% после повышения на 0,6% в июне.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли в прошлом месяце на 3,9% в годовом выражении и на 0,4% за месяц.

Южная Корея инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $99 за баррель после резкого снижения накануне

Нефть Brent подешевела до $99 за баррель после резкого снижения накануне

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

Estee Lauder планирует приобрести бренд Tom Ford

Производитель чая Lipton уходит из России

Производитель чая Lipton уходит из России

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });