Инфляция в Южной Корее в июле достигла максимума за 24 года

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 6,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные статуправления страны.

Это максимальные темпы повышения инфляции в стране почти за 24 года - с ноября 1998 года. В июне цены увеличились на 6%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали усиление инфляции до 6,3% в прошлом месяце. Респонденты The Wall Street Journal предполагали увеличение на 6,4%.

Рост цен обусловлен подорожанием энергоресурсов и продуктов питания, а также услуг.

Темпы повышения потребительских цен превышают 2% - целевой уровень Банка Кореи - на протяжении 16 месяцев подряд.

Подъем цен в июле относительно предыдущего месяца составил 0,5% после повышения на 0,6% в июне.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли в прошлом месяце на 3,9% в годовом выражении и на 0,4% за месяц.