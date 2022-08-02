Минцифры предложило программу льготного кредитования производителей электроники

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предложило крупнейшим российским банкам запустить новый механизм льготного кредитования производителей электроники на закупку комплектующих, а также реализацию инвестиционных проектов, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, это предложение обсуждалось на совещании Минцифры с крупнейшими российскими банками, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ.

Ведомство предложило кредитовать производителей электроники под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд рублей. При этом правительство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.

По словам источника газеты, пока данная норма находится в стадии проектирования. Она будет востребована у российских компаний, которые сейчас испытывают нехватку оборотных средств, в том числе из-за того, что зарубежные поставщики комплектующих зачастую требуют полную предоплату.