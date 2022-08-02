Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:17

Минцифры предложило программу льготного кредитования производителей электроники

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предложило крупнейшим российским банкам запустить новый механизм льготного кредитования производителей электроники на закупку комплектующих, а также реализацию инвестиционных проектов, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, это предложение обсуждалось на совещании Минцифры с крупнейшими российскими банками, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ.

Ведомство предложило кредитовать производителей электроники под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд рублей. При этом правительство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.

По словам источника газеты, пока данная норма находится в стадии проектирования. Она будет востребована у российских компаний, которые сейчас испытывают нехватку оборотных средств, в том числе из-за того, что зарубежные поставщики комплектующих зачастую требуют полную предоплату.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

Apple разместила 4 выпуска облигаций на $5,5 млрд

Apple разместила 4 выпуска облигаций на $5,5 млрд

Инфляция в Южной Корее в июле достигла максимума за 24 года

Нефть Brent подешевела до $99 за баррель после резкого снижения накануне

Нефть Brent подешевела до $99 за баррель после резкого снижения накануне

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

Estee Lauder планирует приобрести бренд Tom Ford

Производитель чая Lipton уходит из России

Производитель чая Lipton уходит из России

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });