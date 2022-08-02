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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

"Башнефть" соберет заявки на вторичное размещение бондов объемом до 15 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ПАО АНК "Башнефть" 8 августа планирует сбор заявок в рамках вторичного размещения выпуска облигаций 7-й серии объемом до 10 млрд рублей и 9-й серии объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Объем размещения будет равен объему предъявленных по оферте облигаций.

Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк и ВБРР.

Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка текущего, последнего купона - 8,3% годовых. По обоим выпускам 8 августа предстоит исполнение оферты. Дата погашения займов - 31 января 2023 года.

Сейчас в обращении находится 11 биржевых выпусков облигаций компании на 75 млрд рублей и 4 классических выпуска на 30 млрд рублей.

Башнефть ВБРР Газпромбанк
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