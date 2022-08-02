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S&P Global увеличила чистую прибыль и выручку слабее прогнозов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская S&P Global Inc. увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2022 года, однако показатели оказались чуть хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне выросла до $972 млн с $798 млн за тот же период годом ранее. Квартальная выручка увеличилась до $2,99 млрд c $2,11 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль на уровне $1 млрд при выручке в $3 млрд.

Выручка рейтингового бизнеса S&P Global Ratings сократилась на 26% - до $796 млн. Доходы в сфере глобальных индексов - S&P Dow Jones Indices - повысились на 2%, до $339 млн. В сегменте рыночной информации и аналитики выручка взлетела на 91%, до $1,03 млрд, а доходы энергетического бизнеса S&P Platts поднялись на 74%, до $438 млн.

Компания вновь предоставила годовой прогноз, отозванный в июне. Теперь она рассчитывает увеличить выручку по итогам 2022 года более чем на 30% и прогнозирует прибыль в расчете на акцию в размере от $10,20 до $10,40 на акцию.

S&P Global - ведущий мировой поставщик информации по различным классам активов, а также результатов исследований и аналитических данных, предоставляемых посредством инновационных технологических платформ. Продукты компании охватывают 99% мировых рынков капитала.

С начала 2022 года капитализация S&P Global упала на 20% и составляет около $130,8 млрд.

S&P Global США
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