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IKEA оснастит магазины в Швеции и Норвегии зарядками для электромобилей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер IKEA (группа Ingka) сообщил, что планирует разместить более 1 тысячи зарядных станций для электромобилей в своих магазинах в Швеции и Норвегии до конца 2024 года.

Более 300 из них будут скоростными, способными зарядить автомобиль за 15-45 минут. Воспользоваться зарядными станциями смогут посетители, сотрудники и водители грузовиков IKEA.

Компания рассчитывает сократить объем выбросов парниковых газов от поездок клиентов и сотрудников, а также от доставки товаров на 50% к 2030 году.

Сеть IKEA в мире по состоянию на апрель 2022 года насчитывала 466 магазинов в 62 странах мира.

IKEA Ingka
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