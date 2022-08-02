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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в июле снизился на 13,2% г/г до 75,7 трлн рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июле 2022 года снизился на 13,2% – до 75,721 трлн рублей по сравнению с июлем 2021 года, когда он составил 87,248 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи.

По сравнению с июнем текущего года произошел рост объема торгов на 3%, отмечается в пресс-релизе биржи.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле 2022 года составил 1,493 трлн рублей, по сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 2,5% (с 1,531 трлн рублей).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился в 2,6 раза, до 768 млрд рублей с 2 трлн 014 млрд рублей годом ранее, по сравнению с предыдущим месяцем снижение составило 15,5%.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями без учета однодневных облигаций в июле составил 725 млрд рублей по сравнению с 622 млрд рублей месяцем ранее.

Среднедневной объем торгов в июле составил 36,6 млрд рублей (43,3 млрд рублей в июне).

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