Рынок акций РФ открылся небольшим ростом благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен большинства blue chips благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала; индексы МосБиржи и РТС по итогам первой минуты торгов прибавили чуть более 0,1%. Заметно упали акции "ММК" после включения компании в санкционный список США.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2140,06 пункта (+0,13%), индекс РТС - 1117,53 пункта (+0,13%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,5%.

Доллар стоит 60,5 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,5%) и TCS Group Holding (+1,2%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%) и Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции "ММК" (-12,6%), "НЛМК" (-1,9%), АФК "Система" (-1,1%), "Северстали" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), Polymetal (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" упали в начале торгов на 12,6% (до 23,25 рубля за штуку) после включения компании в санкционный список США. В новый санкционный список Минфина США были включены ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс", ПАО "ГТЛК" и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов - GTLK Europe Capital DAC), фонд "Сколково" и "Сколтех".

В связи с включением ММК, ГТЛК и их дочерних структур в санкционный список OFAC выдала ряд лицензий на совершение сделок с попавшими в SDN List компаниями. Лицензия на сворачивание операций с ММК и ГТЛК действует до 1 сентября, на выход из их ценных бумаг - до 3 октября. Более длительная лицензия, на полгода (до 31 января 2023г), выдана для сворачивания операций с турецким активом Магнитогорского меткомбината - MMK Metalurji.

ММК стал вторым российским металлургическим гигантом, включенным в американский санкционный список: два месяца назад в SDN List вместе с Алексеем Мордашовым попала "Северсталь". Однако и до введения блокирующих санкций США обе компании испытывали проблемы с экспортом – они начались после включения Рашникова и Мордашова в европейские списки. Сейчас мощности ММК загружены всего на 62%, "Северстали" – на 72%, говорил в понедельник на совещании по металлургии вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов среды демонстрирует умеренно позитивную динамику "голубых фишек" на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР. "В ответ на визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китая Китай, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже преимущественно растут на торгах в среду. Опасения по поводу геополитической напряженности в отношениях между Китаем и США нивелируются оптимизмом в связи со статданными из КНР. Гонконгский Hang Seng в 8:25 мск вырос на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,5%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле вырос до 55,5 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с апреля 2021 года, что связано с дальнейшим улучшением ситуации с коронавирусом и снятием ограничений. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,53%. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,65%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Нефть

В свою очередь нефтяные котировки умеренно снижаются в ходе утренних торгов в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск составила $100,1 за баррель, что на 0,44% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на 51 цент, до $100,54 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,94 за баррель, что на 0,51% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 53 цента, до $94,42 за баррель.

Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится в среду. Как ожидается, картель подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство. Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.