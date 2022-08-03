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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Инфляция в Турции в июле ускорилась до 79,6%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в июле выросли на 79,6% в годовом выражении, показали данные статистического института страны (Turkstat). Инфляция в июле обновила максимум с сентября 1998 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали еще больший рост - на 79,8%.

В помесячном выражении рост потребительских цен составил 2,37% по сравнению с 4,95% в июне.

В июне годовая инфляция составляла с 78,6%. Ускорение инфляции наблюдается уже 14 месяцев подряд.

Стоимость транспортных услуг в июле выросла в 2,2 раза (+119,1%), а цены на энергоносители подскочили в 2,3 раза (+129,3%). Продукты питания и напитки выросли в цене почти вдвое, на 94,65%, стоимость жилья и коммунальных услуг увеличилась на 70%, мебель и домашняя техника подорожали на 88,4%.

Турецкая лира на торгах в среду слабо меняется в паре с долларом США и торгуется у отметки 17,95 лиры за доллар. Турецкий фондовый индекс BIST 100 Index растет на 1%.

Турция Turkstat
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