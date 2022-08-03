Инфляция в странах ОЭСР в июне обновила максимум за 34 года

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в июне подскочили на 10,3% в годовом выражении после подъема на 9,7% месяцем ранее. Это максимальные темпы повышения с июня 1988 года.

Ускорение инфляции в июне было зафиксировано почти во всех государствах за исключением Германии, Японии и Нидерландов. В трети странах подъем выражался двухзначным числом, а наиболее сильным повышение было в Турции (+78,6%). Самая низкая инфляция зафиксирована в Японии - 2,4%.

Рост стоимости энергоносителей в государствах ОЭСР в июне ускорился до 40,7% с 35,4% в предыдущий месяц. При этом цены на продукты питания подскочили на 13,3% после подъема на 12,6% в мае.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в июне выросли на 6,7% после повышения на 6,4% месяцем ранее, говорится в сообщении организации.

В странах G7 инфляция повысилась до 7,9% с 7,5% в мае, в G20 - до 9,2% с 8,9%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в июне усилилась до 8,6% с 8,1% в предыдущий месяц, тогда как подъем потребительских цен без учета цен на продукты и энергоносители замедлился до 3,7% против майских 3,8%.

Предварительная оценка статистического управления Европейского союза указала на ускорение темпов роста HICP в июле до 8,9%, базовой инфляции - до 4%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. Сейчас в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.