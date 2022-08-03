Думе предложили снизить вдвое пошлины за юридически значимые действия для новых МСП и ИП

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются вновь созданными и включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут получить двухлетнюю льготу по уплате пошлин за юридически значимые действия, следует из внесенного в Госдуму законопроекта.

Авторы законопроекта № 176000-8 - сенаторы Александр Акимов и Елена Шумилова, а также первый зампред думского комитета по экономической политике Денис Кравченко ("Единая Россия").

Льготу предлагается предоставлять с 1 января 2023 года. Предполагается, что она будет действовать два года с момента регистрации компании или ИП и составит 50% от размера пошлины.

"Для стимулирования ведения предпринимательской деятельности установить, что к отношениям, возникающим с 1 января 2023 года, размеры государственной пошлины (...) за совершение юридически значимых действий (...) применяются с учетом коэффициента 0,5 в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий вновь созданным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, включенными в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение двух лет с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя", - следует из законопроекта.

Выпадающие доходы федерального бюджета от принятия законопроекта оцениваются в сумме 2 млрд рублей в год, что составит ориентировочно 4% от общего объема доходов по уплате государственных пошлин в целом.

Авторы документа считают, что необходимо принять во внимание непростую экономическую ситуацию в стране и предоставить гражданам возможность снижения издержек в начале ведения предпринимательской деятельности.

"Одновременно стимулирующий механизм, предусмотренный законопроектом, должен оказать положительный эффект в виде увеличения числа новых субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличения поступлений доходов в федеральный бюджет в будущем", - говорится в пояснительных материалах.

Сейчас государственная пошлина за регистрацию юридического лица составляет 4 тысячи рублей, за регистрацию физического лица как ИП - 800 рублей.

В случае приятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, но будет распространяться на юридические значимые действия, возникшие с 1 января 2023 года.