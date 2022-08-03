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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Оборот валютного рынка Китая превысил $3 трлн в июне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Объем операций на валютном рынке Китая в июне составил 20,31 трлн юаней ($3,03 трлн), свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны (SAFE).

В том числе 3,33 трлн юаней пришлось на транзакции в иностранной валюте между банками и их клиентами, остальные 16,98 трлн юаней – на межбанковские валютные операции.

В первом полугодии совокупный оборот валютного рынка КНР составил 111,07 трлн юаней ($17,16 трлн), приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Чистая покупка иностранной валюты коммерческими банками Китая в январе-июне составила 545,2 млрд юаней ($85,2 млрд), сообщило также SAFE. Финорганизации приобрели за этот период валюту на сумму 8,6 трлн юаней, в то время как продажи равнялись 8,1 трлн юаней.

Китай
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