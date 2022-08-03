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Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США

Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки падают в ходе торгов в среду вечером после выхода данных о запасах энергоресурса в США и публикации итогов заседания ОПЕК+.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 по бакинскому времени подешевели на $1,99 (1,98%) - до $98,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,17 (2,3%) - до $92,25 за баррель.

Участники рынка реагируют на отчет Минэнерго США, указавший на увеличение запасов нефти на 4,47 млн баррелей - до 426,55 млн баррелей, на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 163 тысячи баррелей и составили 225,29 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей, до 109,32 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы анализируют решение министров ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Эксперты отмечают, что это решение слабо скажется на нефтяных ценах, пишет MarketWatch.

Brent США
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