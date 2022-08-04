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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Азиатские рынки акций растут на фоне снижения геополитической напряженности в регионе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в четверг на фоне снижения градуса геополитической напряженности в регионе.

Последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела несколько встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР – в Южную Корею.

"Несмотря на ослабление беспокойства, инвесторы будут следить за потенциальной эскалацией напряженности в отношениях между США и Китаем. Возможность введения экономических санкций Китаем негативно скажется на настрое рынка к риску", - заявил аналитик ActivTrades Андерсон Альвс.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 по Москве вырос на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,15%.

Котировки акций китайской Wharf Real Estate Investment Co., работающей в сфере недвижимости, растут на 3,4%, несмотря на то, что компания отчиталась о получении чистого убытка в первом полугодии и падении выручки на фоне снижения спроса из-за вспышки коронавируса.

Среди лидеров роста в гонконгском индексе торгуются бумаги интернет-компаний JD.com Inc. (+4,6%), Alibaba Group Holding Ltd. (+4%) и Meituan (+2,3%), а также автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+2,7%) и производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+2,6%).

Капитализация оператора казино в Макао SJM Holdings Ltd. упала на 14% после объявления об эмиссии облигаций на сумму 2,94 млрд гонконгских долларов ($374,5 млн) для увеличения капитала в соответствии с новыми требованиями властей Макао.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 поднялся на 0,6%.

В Японии активно дорожают акции автопроизводителя Subaru Corp. (+8,4%) и выпускающих полупроводниковые компоненты Tokyo Electron Ltd. (+3,3%) и Advantest Corp. (+3%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. растет на 0,7%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,3%, бумаги производителя электроники LG Electronics Inc. прибавляют в цене 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,07%.

В лидерах роста в Австралии акции оператора платежной системы Tyro Payments Ltd. (+14,6%), биофармацевтической Imugene Ltd. (+12%) и букмекера Pointsbet Holdings Ltd. (+10,2%).

Профицит внешнеторгового баланса Австралии в июне побил рекорд и составил 17,67 млрд австралийских долларов ($12,28 млрд), сообщило статистическое ведомство страны. Объем экспорта подскочил на 5,1%, до 61,527 млрд долларов, главным образом благодаря росту поставок железной руды. Импорт в июне увеличился только на 0,7%, до 43,857 млрд долларов.

АТР
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