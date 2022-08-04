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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов в ожидании ключевых статданных

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании публикации ключевых статистических показателей недели и вслед за ценами на нефть, сильно упавшими вечером предыдущего дня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,72-61,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,895 руб./$1 (+31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 61,6025 руб./EUR1 (+62,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 45,34 коп. к уровню закрытия 3 августа, до 61,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,76 коп. выше уровня действующего официального курса, евро – на 47,82 коп. выше официального курса.

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