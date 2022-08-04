Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой ценных бумаг, приостановив снижение

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала; заметно выросли акции VEON после публикации финотчета за II квартал 2022 года.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2124,69 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1102,31 пункта (-0,33%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,2%.

Доллар стоил 60,9 рубля (+0,32 рубля).

Подорожали расписки OZON (+3%), акции "Яндекса" (+1,9%), АФК "Система" (+1%), "Татнефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Акции VEON выросли в начале торгов на 12% (до 47,05 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за II квартал 2022 года. Выручка телекоммуникационного холдинга VEON во II квартале увеличилась на 5,6% и составила $2 млрд. В нацвалютах выручка также продемонстрировала рост - на 6%. EBITDA увеличилась на 13%, до $913 млн. В национальных валютах рост составил 14,1%. Маржинальность по показателю составила 45,4% против 42,4% годом ранее. VEON в отчетном периоде раскрыл данные по чистой прибыли: она составила $183 млн, увеличившись год к году на 43,5%. Чистая прибыль VEON, относящаяся к акционерам холдинга, выросла на 34%, до $135 млн.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Русала" (-0,8%), "НЛМК" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Полюса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%, "префы" снизились также на 0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует смешанную динамику "голубых фишек" на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом после двухдневного снижения. Инвесторы анализировали корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и данные по деловой активности. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение в среднем до 53,5 пункта, сообщает Trading Economics. В то же время значение индекса стало максимальным за три месяца. Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.

В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 базисных пунктов. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также поддержала продолжение курса на повышение ставки. "Нам предстоит еще немало работы, поскольку мы так и не увидели разворота инфляции, - сказала она на мероприятии, организованном Washington Post. - Мы хотим увидеть устойчивые признаки на протяжении нескольких месяцев того, что инфляция достигла пика и начала снижаться".

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в четверг на фоне снижения градуса геополитической напряженности в регионе. Гонконгский Hang Seng к 8:15 по Москве вырос на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,15%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,66%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,07%.

Последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела ряд встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Цены на нефть не демонстрируют в четверг утром ярко выраженной динамики после резкого падения 3 августа на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск в четверг составила $96,7 за баррель, что на всего 0,08% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 3,7%, до $96,78 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $90,71 за баррель, что лишь на 0,06% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 4%, до $90,66 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. При этом ОПЕК+ на заседании в среду приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.