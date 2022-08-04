Санкции осложнили переговоры Evraz с кандидатами в совет директоов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Evraz, в совете директоров которого сейчас состоит только два человека - топ-менеджеры самой компании, - ведет переговоры с потенциальными кандидатами на вакантные места независимых директоров, говорится в презентации к отчетности группы.

В марте 2022 года, сразу после введения Великобританией санкций против акционера Evraz Романа Абрамовича, все неисполнительные директора компании - Александр Абрамов, Александр Фролов, Александр Изосимов, Дебора Гуджен, Евгений Швидлер, Евгений Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, Майкл Пит и Стивен Оделл - покинули совет. В его составе остался только СЕО компании Алексей Иванов, к которому присоединился CFO Николай Иванов.

"Evraz сейчас не соответствует лучшим практикам, выполняя лишь минимальные требования в части корпоративного управления", - отмечает компания в презентации, напоминая, что в совете директоров по-прежнему только СЕО и CFO.

Уже после того, как совет директоров Evraz опустел, компания вслед за Абрамовичем сама попала в британский санкционный список.

"Санкционный статус создает существенные препятствия для восстановления совета, который должен состоять преимущественно из независимых директоров", - говорится в презентации.