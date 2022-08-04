Международные резервы РФ с 22 по 29 июля выросли на $4,2 млрд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 29 июля составили $571,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 22 июля международные резервы равнялись $567 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.