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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Brent подорожала до $94,36 за баррель после падения накануне до минимумов февраля

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу после падения до многомесячных минимумов накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени в пятницу составляет $94,36 за баррель, что на $0,24 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на $2,66 (2,75%), до $94,12 за баррель, минимальной отметки на момент закрытия сессии с 18 февраля.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,97 за баррель, что на $0,43 (0,49%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на $2,34 (2,12%), до $88,54 за баррель, минимума со 2 февраля.

ЭкономикаЦены на нефть приблизились к минимальным отметкам с февраляЧитать подробнее

Давление на рынок накануне оказали опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос.

За неделю нефтяные цены могут опуститься почти на 10%, пишет Trading Economics.

Опасения инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике усилились после итогов заседания Банка Англии, который принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, рекордными темпами с 1995 года.

Инвесторы в пятницу ждут статистических данных о безработице в США за июль. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

нефть
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