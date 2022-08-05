Рубль дорожает к доллару и евро на фоне корректирующейся вверх нефти

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром; рубль растет к бивалютной корзине на фоне нефти, корректирующейся вверх после падения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,07 - 60,38 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 60,15 руб. (-20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,065 руб. (-43,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,58 коп. к уровню закрытия 4 августа, до 60,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,8 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,22 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне нефти, корректирующейся вверх после падения до многомесячных минимумов накануне. При этом внимание инвесторов переключается на ожидание статистических данных о безработице в США за июль. Министерство труда США опубликует ключевые показатели за минувший месяц в пятницу в 15:30 МСК.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США. Слабые показатели могут побудить регулятора к замедлению агрессивного повышения процентных ставок.

С марта Федрезерв поднимал ставку четыре раза, теперь она составляет 2,25-2,5%. При этом последние два заседания регулятор повышал ее сразу на 75 базисных пунктов. Следующее заседание ФРС намечено на 20-21 сентября, на нем американский ЦБ, как ожидается, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени в пятницу составляет $94,63 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 2,75%, до $94,12 за баррель, минимальной отметки на момент закрытия сессии с 18 февраля.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,09 за баррель, что на 0,62% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 2,12%, до $88,54 за баррель, минимума со 2 февраля.

Давление на рынок накануне вызвали опасения инвесторов, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажет существенное негативное влияние на спрос.

За неделю нефтяные цены могут опуститься почти на 10%, пишет Trading Economics.