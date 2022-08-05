Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Минэкономразвития с осени начнет заключать с регионами СЗПК по новым заявкам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития с сентября начнет заключать с регионами соглашения о механизме защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК) по новым заявкам, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с губернаторами регионов Уральского федерального округа.

"Вы знаете, что в июле Госдумой были приняты поправки, закон подписан президентом. На сегодняшний момент три постановления правительства, одно из них внесено уже в правительство, два сейчас дорабатываются. В ближайшее время всю необходимую нормативную базу завершим, и, начиная с сентября, обсчитываем, начнется заключение новых соглашений", - сказал министр.

По его словам, от уральских регионов поступило пять заявок: "Четыре соглашения по Свердловской области в работе, еще одно по Челябинской области".

Ранее летом был принят закон, который регулирует предоставление налоговых вычетов для компаний, подписавших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Он наделяет участников СЗПК правом уменьшить подлежащие уплате в бюджет суммы налогов (суммы авансовых платежей по налогам) на отдельные виды расходов, осуществленных в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Минэкономразвития Максим Решетников УрФО Свердловская область Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Репортаж с OFSI на шее. Обобщение

Военная операция на Украине

Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Meta впервые разместит облигации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });