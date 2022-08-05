Минэкономразвития с осени начнет заключать с регионами СЗПК по новым заявкам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития с сентября начнет заключать с регионами соглашения о механизме защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК) по новым заявкам, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с губернаторами регионов Уральского федерального округа.

"Вы знаете, что в июле Госдумой были приняты поправки, закон подписан президентом. На сегодняшний момент три постановления правительства, одно из них внесено уже в правительство, два сейчас дорабатываются. В ближайшее время всю необходимую нормативную базу завершим, и, начиная с сентября, обсчитываем, начнется заключение новых соглашений", - сказал министр.

По его словам, от уральских регионов поступило пять заявок: "Четыре соглашения по Свердловской области в работе, еще одно по Челябинской области".

Ранее летом был принят закон, который регулирует предоставление налоговых вычетов для компаний, подписавших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Он наделяет участников СЗПК правом уменьшить подлежащие уплате в бюджет суммы налогов (суммы авансовых платежей по налогам) на отдельные виды расходов, осуществленных в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.