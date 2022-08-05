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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменении условий обслуживания

ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменении условий обслуживания
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно информировать о планируемых изменениях в условиях обслуживания, например, не менее чем за 15 дней. Об этом говорится в письме на сайте регулятора.

Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участники рынка должны вовремя предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины, отметил регулятор.

Под давлением санкций многие банки начали менять тарифы и наборы услуг. Например, повышали стоимость СМС-информирования, вводили либо увеличивали комиссии за ведение счета, отказывались от международных переводов, говорится в телеграм-канале образовательного проекта ЦБ "Финансовая культура". Причем некоторые организации делали это неожиданно для клиентов.

Банк не вправе брать повышенные комиссии, пока клиент не подтвердит, что он согласен с изменением тарифов. Иначе человек может обратиться к финансовому омбудсмену, оспорить списания и вернуть прежние условия обслуживания, напоминается в материалах образовательного проекта ЦБ.

Банк России
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