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Минэкономразвития РФ на следующей неделе подготовит обновленный макропрогноз

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ на следующей неделе подготовит обновленный трехлетний макропрогноз, сказал журналистам глава министерства Максим Решетников в пятницу в Екатеринбурге.

"На следующей неделе мы все выдадим по графику правительства", - сказал он, комментируя вопрос, когда будет представлен министерством уточненный макропрогноз.

"Мы сегодня посетили несколько промышленных предприятий, это важная в текущей ситуации поездка, потому что мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития", - отметил министр.

"И с одной стороны, достаточно большая неопределенность и много рисков - и по мировой экономике, в том числе и риски рецессии есть", - отметил он.

"Нас беспокоит, конечно в том числе ситуация с промежуточным импортом, потому что многие комплектующие мы получали из других стран - из западных стран, из восточных стран, и сейчас идет перестройка логистических цепочек", - добавил Решетников.

"И очень важно соотносить кабинетные выкладки с реальной работой предприятий. То, что сегодня мы увидели, говорит о том, что процесс структурной перестройки идет активно и больше есть возможностей, чем проблем", - констатировал министр.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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