Qiwi создала новую компанию по развитию решений для самозанятых

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Группа Qiwi создала новую компанию ООО "Киви пейментс", которая продолжит работу группы по развитию решений для самозанятых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Qiwi.

"В рамках новой компании мы планируем продолжить развитие решений для рынка самозанятых, который является одним из фокусных для группы. Это позволит сделать наш сервис еще более качественным и удобным для клиентов", - говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, "Киви пейментс" зарегистрирована 4 августа 2022 года. Генеральным директором компании стал Александр Мерзликин, совладелец "ГуруТакси" и основатель платформы "Таксиагрегатор", которая принадлежит Qiwi Technologies. Группа Qiwi владеет 80% долей в Qiwi Technologies, остальные 20% принадлежат самому Мерзликину.

Qiwi и "ГуруТакси" запустили платформу "Таксиагрегатор" в 2019 году. Она предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. Эксклюзивным платежным партнером сервиса выступал Киви банк. На сегодняшний день платформа обслуживает около 2,8 тыс. компаний такси и более 308 тыс. водителей.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.