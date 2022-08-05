"Новотранс" и РЖД открыли ж/д сообщение с терминалом "Лугапорт" в порту Усть-Луга

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - АО "Холдинговая компания "Новотранс" (ХК "Новотранс") и ОАО "РЖД" открыли движение грузовых поездов к универсальному многопрофильному торговому терминалу "Лугапорт" (Lugaport) в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область), сообщила пресс-служба РЖД.

Отправка первого состава состоялась после завершения строительства пускового комплекса парка генеральной станции Лужская и первого этапа строительства подъездных путей.

"В условиях изменения логистических цепочек открытие нового терминала в порту Финского залива особенно актуально. Он позволит значительно нарастить объем грузов, доставляемых морским путем. Особенно хочу отметить, что сейчас как никогда важен запуск терминала для бесперебойного обеспечения товарами жителей и организаций Калининградской области", - приводятся в сообщении слова министра транспорта РФ Виталия Савельева на церемонии открытия.

По его словам, в рамках проекта построено более 150 км дополнительных путей, проведена реконструкция почти 20 станций, а также завершена электрификация участка Гатчина-Лужская.

Отмечается, что строительство всех очередей терминала "Лугапорт" планируется завершить к 2025 году.

В феврале ХК "Новотранс" заявляла о планах доставить первые грузы в адрес терминала "Лугапорт" в июне текущего года.

Строительство универсального терминального комплекса "Лугапорт" в Усть-Луге холдинг начал в 2019 году. Комплекс предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. На терминале будет обеспечена возможность приема до 1,1 тыс. вагонов в сутки со станции примыкания "Лужская Генеральная". На пяти причалах будет осуществляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize. Полный ввод в эксплуатацию первой очереди терминала проектной мощностью 8 млн тонн в год намечен до конца 2022 года.

"Новотранс" является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Компания предоставляет полный комплекс транспортных услуг: перевозка собственным подвижным составом, ремонт вагонов, логистические решения для предприятий, диспетчеризация, стивидорные услуги. Парк грузовых вагонов насчитывает более 25 тыс. единиц.