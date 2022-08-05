В ЕЭК заявили об урегулировании ряда разногласий по общему рынку газа в ЕАЭС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Евразийской экономической комиссии заявили об урегулировании ряда разногласий по общему рынку газа в Евразийском экономическом союзе, сообщили в пресс-службе ЕЭК в пятницу.

"Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев и руководители уполномоченных органов государств-членов 5 августа обсудили международный договор о формировании общего рынка газа ЕАЭС. Очередной раунд переговоров был направлен на урегулирование спорных вопросов. Он состоялся в рамках подготовки к Евразийскому межправительственному совету 25-26 августа, на котором планируется обсудить перспективы создания общего рынка газа", - говорится в сообщении.

"В ходе совещания состоялся обмен мнениями по разногласиям, сохраняющимся в международном договоре по газу, по ряду развилок руководителям уполномоченных органов удалось достичь консенсуса. Стороны урегулировали положения договора, касающиеся предмета его регулирования, условий оплаты услуг на общем рынке газа по принципу "одного окна", контроля за использованием газа, а также пришли к единому пониманию рыночной цены на газ", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что руководители уполномоченных органов условились дополнительно проработать отдельные положения международного договора по газу на двусторонней основе и продолжить обсуждение этих вопросов 12 августа для завершения работы над документом и внесения его на рассмотрение органов Союза.

Международный договор о формировании общего рынка газа Союза определяет принципиальные условия его функционирования. Создание общего рынка осуществляется в три этапа. На заключительном третьем, до 1 января 2025 года, предусмотрено вступление в силу международного договора о формировании общего рынка газа Союза. Работа по формированию общего рынка и гармонизации национальных законодательств ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС, Концепцией и Программой формирования общего рынка газа Союза.