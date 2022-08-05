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ЕАБР довел долю в Национальном резервном банке до 100%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил свою долю в российском Национальном резервном банке с 18,7% до 100%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕАБР.

"Евразийский банк развития принял решение довести до 100% свою долю в капитале АКБ "Национальный резервный банк" (НРБ). Сделка завершилась в июле 2022 года", - сообщили в ЕАБР.

Из состава акционеров НРБ вышла "Государственная транспортная лизинговая компания", которой принадлежало 81,3% банка.

Менеджменту НРБ будет поставлена задача по адаптации стратегии банка и ее утверждению до конца текущего года. После этого будет приниматься решение о докапитализации НРБ, сообщили в ЕАБР.

ЕАБР – международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

Национальный резервный банк по итогам 2021 года занял 152-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". ЕАБР стал миноритарным акционером НРБ в 2019 году.

Евразийский банк развития ЕАБР Национальный резервный банк НРБ ГТЛК
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