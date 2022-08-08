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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

РФ в августе может увеличить производство сахара в 1,8 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - РФ в августе этого года может произвести 370 тыс. тонн сахара против 201 тыс. тонн годом ранее (рост в 1,8 раза). Такой прогноз сделали эксперты Союзроссахара.

По их данным, в августе будут работать 29 сахарных заводов, из них 14 заводов - в Южном федеральном округе, 12 - в Центральном и по одному заводу в Поволжье, на Северном Кавказе и в Сибири.

В настоящее время переработку сахарной свеклы нового урожая и отгрузку сахара из него ведут 7 сахарных заводов. Все они - в Краснодарском крае. За минувшую неделю произведено 25 тыс. тонн сахара, что на 11 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Кроме того, из сахара-сырца произведено около 4 тыс. тонн сахара.

Как сообщалось, переработка сахарной свеклы нового урожая началась 1 августа. Площади под сахарной свеклой в РФ в этом году увеличились на 2,8% и составили 1,034 млн га. Объем производства сахарной свеклы прогнозируется на 5% выше уровня прошлого года, что позволит произвести свекловичного сахара в объемах, обеспечивающих потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС, подчеркивал ранее Союзроссахар.

По данным Росстата, в прошлом году РФ собрала 41,2 млн тонн сахарной свеклы против 32,4 млн тонн в 2020 году.

Ранее Союзроссахар прогнозировал производство свекловичного сахара в 2022/2023 сельхозгоду (сельхозгод по сахару - август-июль) на уровне 6 млн тонн.

Союзроссахар
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