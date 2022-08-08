Юрлицам разрешили открывать счета типа "Д" для исполнения обязательств по евробондам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, смогут по разрешению ЦБ РФ (для кредитных и некредитных финансовых организаций) или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (для остальных должников) направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя нерезидентов или резидентов, права на евробонды которых учитываются иностранными депозитариями, рублевого счета типа "Д".

Эта возможность закреплена указом президента РФ Владимира Путина "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями", который в понедельник был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, счет типа "Д" может быть открыть без личного присутствия держателей евробондов. Перевод на этот счет денежных средств, выплачиваемых нерезидентам и резидентам, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, заявившим российскому должнику о согласии принять исполнение обязательств с использованием такого счета, осуществляется в рублях по курсу ЦБ на день осуществления перевода.

Кредитная организация, в которой открыт счет, проводит идентификацию ее новых клиентов-держателей евробондов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев на основании имеющихся в ее распоряжении сведений об указанных лицах не позднее дня проведения первой операции по счету "Д" по распоряжению держателя еврооблигаций.

Списание средств со счета типа "Д" для зачисления на банковский счет держателя евробондов, являющегося нерезидентом, конвертация зачисленных на него рублей в иностранную валюту для дальнейшего перевода на этот банковский счет осуществляются на основании заявления нерезидента и приложенных к нему документов, позволяющих его идентифицировать. Резидентам, чьи права учитываются иностранными депозитариями, для списания средств со счета типа "Д" также понадобятся заявление и документы для идентификации.

При этом нерезидент сможет конвертировать рубли со счета типа "Д" в иностранную валюту и перевести эти средства на банковский счет, в том числе открытый в иностранной кредитной организации, без получения специальных разрешений, предусмотренных указом президента от 1 марта.

Кроме того, указом устанавливается, что резидент, не получающий причитающихся ему выплат по евробондам из-за неисполнения иностранным депозитарием своих обязательств вследствие недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер, имеет право уступить принадлежащее ему право требования к иностранному депозитарию в пользу иностранного юридического или физического лица, являющегося его кредитором, в счет исполнения обязательств перед этим кредитором.