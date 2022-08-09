Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1-0,2% благодаря внешнему позитиву

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник плавным ростом цен blue chips благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику; индексы РТС и МосБиржи подросли по итогам первой минуты торгов на 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2092,79 пункта (+0,21%), индекс РТС - 1085,01 пункта (+0,14%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,72 рубля, что всего на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%, "префы" выросли на 0,3%), ВТБ (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), расписки TCS Group Holding (+0,4%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов вторника демонстрирует плавный рост "голубых фишек" благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом рост сдерживают развернувшиеся вниз мировые цены на нефть после их повышения накануне. Таким образом, позитивная динамика российского рынка акций, наблюдаемая в самом начале торгов, является неустойчивой и в любой момент инициатива на рынке может перейти к игрокам на понижение, полагают аналитики.

В мире

Американские акции продемонстрировали по итогам торгов понедельника разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза превысил прогноз, а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, показали данные Минтруда страны. Изначально мнения аналитиков разделились: одни считали, что сильная статистика укрепит "ястребиные" настроения Федрезерва, а другие делали акцент на том, что рецессии в экономике США может и не наступить.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник, за исключением японского рынка. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,86%. Гонконгский Hang Seng к 8:27 по московскому времени вырос на 0,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,01%. Индекс делового доверия в Австралии в июле вырос на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил плюс 7 пунктов, согласно итогам опроса National Australia Bank. Между тем индекс потребительского доверия в стране в августе упал до 81,2 пункта с 83,8 пункта месяцем ранее, сообщил Westpac-Melbourne Institute, проводивший опрос.

Нефть

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени во вторник составила $96,07 за баррель, что на 0,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 1,8%, до $96,65 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $90,19 за баррель, что на 0,63% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на 2%, до $90,76 за баррель.

Нефтяной рынок, вероятнее всего, в ходе торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение. Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса.