Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:54

Такси в Токио может подорожать впервые за 15 лет из-за инфляции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Поездки на такси в Токио могут подорожать впервые за последние 15 лет на фоне общего роста цен в стране, сообщает Bloomberg.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии рекомендовало увеличить начальную ставку (фиксированная стоимость подачи машины) на 19% и повысить поминутную тарификацию на 20%. Ожидается, что новые расценки могут вступить в силу в ноябре.

Увеличение стоимости поездок необходимо операторам такси для повышения оплаты водителям и компенсации роста цен на топливо, отмечает министерство.

Потребительские цены в Японии в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Инфляция замедлилась по сравнению 2,5% в мае, но остается вблизи максимального уровня за семь с половиной лет.

Банк Японии ожидает, что базовая инфляция (без учета цен продукты питания) в этом году составит 2,3%.

Япония Токио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее

Данные пользователей Tele2 "утекли" в сеть

Владелец "Л'Этуаль" консолидировал 100% в сети "Подружка"

Владелец "Л'Этуаль" консолидировал 100% в сети "Подружка"

Новым владельцем бизнеса Tetra Pak в РФ станет "Итон Инвестментс" местного менеджмента

В Зерновом союзе назвали перегретой тему влияния Украины на глобальную продбезопасность

В Зерновом союзе назвали перегретой тему влияния Украины на глобальную продбезопасность
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });