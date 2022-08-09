Мосбиржа с 15 августа продлит торги для сделок репо с ЦК с расчетами в юанях

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 15 августа расширяет на денежном рынке время торгов для заключения сделок репо с центральным контрагентом (ЦК) с расчетами в китайских юанях на семь часов и удлиняет по ним сроки расчетов, сообщается в пресс-релизе биржи.

Торги в режиме безадресного и адресного репо с ЦК с расчетами в китайских юанях с 15 августа будут проводиться с 10:00 до 19:00. Сейчас сделки заключаются с 10:00 до 12:00.

Таким образом, расписание торгов с расчетами в китайской валюте теперь синхронизировано с торгами в российских рублях, долларах США и евро.

В адресном режиме репо с ЦК участникам торгов и их клиентам станут доступны сделки сроком расчетов до трех месяцев. Сейчас заключать сделки с расчетами в китайских юанях можно только овернайт.

Расширение времени торгов и удлинение сроков расчетов производятся в связи с появлением на российском рынке первых ценных бумаг, торгующихся с расчетами в китайских юанях, а также ростом интереса клиентов к торгам юанем на "Московской бирже". За первое полугодие 2022 года среднедневной объем биржевых операций с юанем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12,4 раза и составил 45,7 млрд рублей.

Репо с ЦК – ключевой сегмент денежного рынка "Московской биржи", его особенностью является возможность проводить операции без необходимости открытия взаимных лимитов, что существенно увеличивает эффективность управления ликвидностью.