Автодилер "Рольф" снизил выручку по РСБУ в I полугодии в 1,4 раза до 82,5 млрд руб.

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "Рольф" по РСБУ за I полугодие 2022 года упала в 1,4 раза, до 82,5 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Себестоимость продаж сократилась почти в 1,5 раза, до 68 млрд руб. Валовая прибыль составила около 14,6 млрд руб. против 14,9 млрд руб. годом ранее.

Коммерческие расходы дилера снизились до 3,8 млрд руб. с 4,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Управленческие расходы – выросли до 2 млрд руб. с 1,8 млрд руб. соответственно.

Прибыль от продаж компании за январь-июнь 2022 г. составила 8,7 млрд руб. против 8,8 млрд руб. в аналогичном периоде 2021 г. Снижение было, в основном, обусловлено ростом показателя процентов к уплате год к году с 830 млн руб. до более 1,8 млрд руб.

Чистая прибыль АО "Рольф" по РСБУ за 6 месяцев 2022 г. сократилась на 4,5% и составила до 6,3 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании к концу июня сократились с начала года в 2,5 раза, до 6,3 млрд руб. В частности, заемные средства – с 15 млрд руб. до 4,75 млрд руб.

Краткосрочные обязательства выросли с 45 млрд руб. до 49,3 млрд руб. В том числе, заемные средства подскочили с 14 млрд руб. до 24,8 млрд руб.

Операционные показатели за полугодие "Рольф" не раскрывал.

Как сообщалось, после начала военной операции на территории Украины большинство иностранных автомобильных марок прекратили поставки на российский рынок и поставили на паузу свои локальные производства. Российские бренды столкнулись с масштабными перебоями в цепочках поставок и существенно сократили производство и продажи.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, российский рынок новых легковых автомобилей и LCV за 6 месяцев 2022 г. упал в 2,4 раза, до 370,2 тыс. шт.

По итогам 2021 г. АО "Рольф", как сообщалось, увеличило выручку по РСБУ в 1,6 раза, до 251,1 млрд руб. Компания отразила 4,6 млрд чистого убытка за прошлый год в связи с расходами по формированию оценочных обязательств из-за иска Генпрокуратуры на 19,4 млрд руб. к дилерской группе и ее основателю Сергею Петрову.

"Рольф" – дилер более 20 автомобильных брендов, компании принадлежит 59 шоу-румов в Москве и Санкт-Петербурге. В конце прошлого года стало известно, что 100% дилера намерена приобрести группа "Ключавто" при участии Альфа-банка. На тот момент планировалось закрыть сделку в I квартале 2022 г. В середине апреля этого года директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников сообщал, что сделка поставлена на паузу, и холдинг продолжает работать самостоятельно.

Через кипрскую Delance Limited группа "Рольф" принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) – трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Петров – основатель "Рольфа" – в 2019 году стал фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Бизнесмен был объявлен в России в международный розыск и арестован заочно. Свою вину он не признает.