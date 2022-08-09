Доля Berkshire в Occidental Petroleum превысила 20%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает покупку акций Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, пишет издание Barron's.

Berkshire купила около 6,7 млн бумаг производителя углеводородов с четверга по понедельник (примерно на $400 млн). Доля инвестфирмы в Occidental достигла 20,2%, она является крупнейшим акционером нефтекомпании.

Баффет стабильно наращивает пакет акций Occidental в этом году. Сейчас Berkshire владеет 188,4 млн ее бумаг.

Котировки акций Occidental подскочили более чем на 5% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла более чем вдвое (до $56,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал на 13,4%.