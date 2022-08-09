РФ с 1 июля по 8 августа снизила экспорт зерна на 8% до 4,7 млн т

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля (с начала нового сельхозгода) по 8 августа экспортировала 4,72 млн тонн зерна, что на 8% меньше, чем годом ранее (5,127 млн тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы снизился на 6,2%, до 4,161 млн тонн, ячменя - на 31%, до 404 тыс. тонн, кукурузы - почти на 9%, до 124 тыс. тонн.

В то же время с 1 по 8 августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 16,4%, до 1,586 млн тонн. Отгрузки пшеницы выросли на 7,9%, до 1,357 млн тонн, ячменя - более чем в два раза, до 223,5 тыс. тонн против 95 тыс. тонн.

Ежедневный экспорт в августе составил 198 тыс. тонн против 170 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеницы - почти 169,4 тыс. тонн против 157,2 тыс. тонн соответственно. "Причем рост обеспечили отгрузки в Египет. Если в июле он снизил закупки российской пшеницы по сравнению с июлем 2021 года, то с 1 по 8 августа нарастил их в 2,3 раза, до 352 тыс. тонн", - пояснила Тюрина.

По ее словам, "активно продолжают закупаться" Судан, Саудовская Аравия, Ливия, Алжир, Пакистан. В частности, в Пакистан отгрузили 27,7 тыс. тонн, начался экспорт в Иорданию - 38 тыс. тонн.

В то же время в Турцию в августе было отгружено на 39,3% меньше (239 тыс. тонн), в Иран - на 41,6%, в Израиль - на 49%.

Как сообщила Тюрина, число стран-покупателей в этом сезоне сократилось до 12 с 20 за аналогичный период прошлого года. Она считает, что основными покупателями будут 12-15 стран, в числе которых Египет, Турция, Иран, Израиль, Судан, Саудовская Аравия, Иордания и др.

По ее словам, сокращается и число компаний-экспортеров. В начале августа прошлого года пшеницу экспортировали 34 компании, в этом году - 19. "Этот тренд достаточно устойчивый", - отметила она.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина заявила, что "на рынке наметилась тенденция снижения цены". Французская пшеница за неделю подешевела на 2,8%, до $352 за тонну, американская - на 2,9%, российская (FOB Новороссийск) - на 5-5,5%, до $340 за тонну. "Наш дисконт по отношению к европейской пшенице вырос и сегодня составляет в среднем $12. Это делает привлекательным нашу пшеницу, однако сдерживающим фактором пока остаются высокие ставки фрахта. Но этот вопрос решается, в частности, за счет предоставления судов странами-покупателями, есть такая тенденция".

Цены у производителей пшеницы (в основном 4 класса) стабилизировались на отметке $213 за тонну (12,8-13 тыс. рублей за тонну). Цены на пшеницу 3 класса выше - 13,5 тыс. рублей. "А вот цены на пшеницу 5 класса достаточно серьезно снижаются, особенно в центральных регионах России, во многих уже ниже 10 тыс. рублей за тонну", - сказала Тюрина.