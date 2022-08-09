"Магнит" увеличил долю собственных торговых марок до более 20%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" увеличил долю собственных торговых марок (СТМ) в структуре продаж на 2 процентных пункта, до более 20% по итогам первого полугодия 2022 года.

Основными драйверами роста продаж стали собственные бренды среднего ценового сегмента, говорится в сообщении "Магнита".

Так, семейство брендов "Магнит" (включает 650 популярных наименований: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, овощи и фрукты, товары для ухода и дома и др.) продемонстрировало рост продаж на 71%. На 23% выросли продажи бренда Lucky Days, ассортимент которого насчитывает 85 позиций (кондитерские изделия).

Спрос на продукцию бренда "Моя цена" первого ценового сегмента остается высоким (+22%), однако уступает в динамике роста "старшим" торговым маркам, отметил ритейлер. В результате его доля в продажах СТМ по итогам первого полугодия 2022 года сократилась на 1,3 п.п.

Среди непродовольственных собственных брендов активную динамику продаж демонстрируют СТМ в категориях "подгузники" и "уход и гигиена".

В 2022 году "Магнит" ввел в ассортимент более 300 новинок СТМ, больше всего в категориях "консервированные продукты", "молочная продукция", "парфюмерия и декоративная косметика", "уход и гигиена" и др. В настоящее время портфель собственных брендов ритейлера насчитывает 25 марок и 4 тыс. позиций. СТМ производится в том числе российскими компаниями и на собственных предприятиях розничной сети.

"Мы ожидаем дальнейшее увеличение спроса на СТМ-продукцию и роста ее привлекательности на фоне наших целенаправленных усилий по выстраиванию лояльности к СТМ брендам, стремлении покупателей к рациональным тратам, снижении активности ряда международных брендов на рынке", - отметила директор по коммерческим закупкам "Магнита" Екатерина Лобанова.