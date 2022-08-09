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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

США понизили прогноз потребления нефти в мире в этом году до 99,43 млн б/с

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,43 млн баррелей в сутки, что на 2,08 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA понизило свой прогноз, озвученный в июле, на 170 тыс. б/с.

Ведомство также скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится на 2,06 млн б/с - до 101,49 млн б/с.

Месяцем ранее прогнозировалось увеличение показателя в 2023 году на 2 млн б/с – до 101,58 млн б/с.

США нефть
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