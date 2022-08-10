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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Рынок акций РФ открылся разнонаправленной динамикой индексов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips после уверенного роста накануне на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; раллируют 3-й день подряд акции "СПБ биржи".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2132,94 пункта (-0,18%), индекс РТС - 1117,51 пункта (+0,11%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,1%.

Доллар США к этому моменту стоил 60,44 рубля, что на 0,29 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели акции расписки Ozon (-0,7%), обыкновенные акции "НЛМК" (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%, "префы" снизились на 0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%, "префы" потеряли в цене 0,2%), "Норникеля" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group Holding (+0,8%), обыкновенные акции "Татнефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Акции "СПБ биржи" выросли в начале торгов в среду на 10,3% (до 149,5 рубля за штуку), активный рост данных ценных бумаг наблюдается 3-й день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 31,2%, в понедельник - на 17,1%). "СПБ биржа" с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 мск для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов среды демонстрирует смешанную динамику "голубых фишек" после уверенного роста накануне на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, в ожидании публикации в США данных о росте потребительских цен в июле.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал спад четвертые торги подряд, Nasdaq Composite – третьи торги подряд. Трейдеры оценивали отчеты компаний и статистические данные. Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд. Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в минусе утром в среду, инвесторы ждут публикации данных о росте потребительских цен в США в июле. Сводный индекс региона MSCI Asia-Pacific в ходе торгов падал на 0,9%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск снизился на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng - на 2,3%. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,64%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi понизился на 0,88%.

Ключевым событием для мировых рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее. Дополнительное давление на азиатские рынки оказали статданные из Китая, указавшие на ускорение инфляции в июле до максимальных за два года 2,7% против 2,5% в июне. Тем временем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 4,2% после подъема на 6,1% в июне, показатель оказался минимальным за 17 месяцев.

Цены на нефть опускаются утром в среду. Предыдущую сессию рынок завершил в минусе, несмотря на рост в ходе торгов на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 в среду составила $95,47 за баррель, что на 0,87% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты опустились на 0,4%, до $96,31 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,5 за баррель, что на 1,1% меньше итогового значения вторника. К закрытию рынка 9 августа стоимость этих контрактов выросла на 0,3%, до $90,5 за баррель.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки. Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.

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