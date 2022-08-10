Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

"Роснефть" исследует природный битум в Арктике

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Арктический научный центр "Роснефти" вместе с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени Ломоносова в ходе экспедиции на архипелаге Земля Франца Иосифа проведут исследования геологических обнажений с фокусом на изучение природных битумов, сообщается в пресс-релизе "Роснефти".

Подобные исследования на архипелаге Земля Франца Иосифа проведут впервые за последние 25 лет.

Также в рамках экспедиции нефтяники планируют вместе с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН исследовать состояние и динамику атлантической популяции моржей.

Арктический научный центр "Роснефти" реализует комплексную долгосрочную научную программу по исследованию шельфа Арктики, включающую геологические, гидрометеорологические и экологические направления. Так, в 2020 году было выполнено бурение самых северных в истории освоения шельфа России малоглубинных скважин на севере Карского моря, а в 2021 году впервые пробурены скважины в Восточной Арктике в море Лаптевых.

Роснефть Арктика Земля Франца Иосифа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов

Министерства запросили дополнительные ассигнования на 5 трлн рублей в год

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });