"Роснефть" исследует природный битум в Арктике

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Арктический научный центр "Роснефти" вместе с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени Ломоносова в ходе экспедиции на архипелаге Земля Франца Иосифа проведут исследования геологических обнажений с фокусом на изучение природных битумов, сообщается в пресс-релизе "Роснефти".

Подобные исследования на архипелаге Земля Франца Иосифа проведут впервые за последние 25 лет.

Также в рамках экспедиции нефтяники планируют вместе с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН исследовать состояние и динамику атлантической популяции моржей.

Арктический научный центр "Роснефти" реализует комплексную долгосрочную научную программу по исследованию шельфа Арктики, включающую геологические, гидрометеорологические и экологические направления. Так, в 2020 году было выполнено бурение самых северных в истории освоения шельфа России малоглубинных скважин на севере Карского моря, а в 2021 году впервые пробурены скважины в Восточной Арктике в море Лаптевых.