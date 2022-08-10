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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Объем операций в Системе быстрых платежей во II квартале вырос в 3 раза

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) составил 3 трлн рублей, что в три раза больше, чем годом ранее (1,01 трлн рублей), говорится в материалах Банка России.

За первое полугодие 2022 года в СБП совершено более 1 млрд операций на 5,4 трлн рублей, что превышает аналогичные показатели за весь 2021 год (было совершено 868 млн операций на сумму около 5 трлн рублей).

Количество и сумма переводов через СБП по итогам второго квартала увеличились на 38% и 23% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом.

Во втором квартале через СБП было оплачено 68 млн покупок, что в 4 раза больше, чем в первом квартале 2022 года. При этом объем сумма оплаты увеличилась в 2 раза, до 129 млрд рублей. В среднем один покупатель оплачивал через СБП более четырех покупок, что в 2 раза больше, чем в предыдущие периоды.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, во втором квартале увеличилось до 362 тыс., что почти в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Во втором квартале продолжил расти спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и прочие). Количество таких выплат достигло 5 млн, а их сумма - порядка 5 млрд рублей, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичными показателями первого квартала.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции) и другие опции. С начала запуска системы ею воспользовались более 63 млн человек, они совершили 2,1 млрд операций.

Банк России СБП
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