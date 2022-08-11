Выручка VK во II квартале выросла на 4% до 31,1 млрд рублей

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK во II квартале 2022 года нарастила выручку на 4% год к году - до 31,1 млрд рублей, говорится в управленческой отчетности компании на основе МСФО.

Общая выручка компании по МСФО увеличилась на 11% в годовом выражении, составив 32,8 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA VK в отчетном периоде сократилась на 37% - до 4,2 млрд рублей.

Драйвером роста доходов VK стала онлайн-реклама. Так, рекламная выручка VK показала рост на 28% год к году - до 14,3 млрд рублей - против 6%-го роста в I квартале 2022 года. Динамика обусловлена притоком рекламодателей на фоне роста аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK.

"Новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, направленное на рост аудитории, вовлеченности и увеличение выручки в будущем, привели к повышению расходов на персонал и маркетинг и, как следствие, сокращению EBITDA во II квартале", - объясняется в отчете VK.