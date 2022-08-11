Минфин изучит предложения бизнеса по пересмотру подходов к применению МСФО

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ изучает мнение рынка по возможному пересмотру подходов к применению МСФО в качестве стандартов составления консолидированной финансовой отчетности, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

В последнее время в Минфин поступают предложения по пересмотру подходов к применению МСФО в России. Они касаются, в частности, "применения МСФО в качестве стандартов составления консолидированной финансовой отчетности и основы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета", пояснили в министерстве. "Также ставится вопрос о необходимости составления консолидированной финансовой отчетности российскими организациями", - добавили в Минфине.

"Для оценки поступающих предложений ведомство проводит опрос в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства по этим вопросам", - отметили в Минфине.