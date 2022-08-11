Рубль растет к доллару и евро после снижения по итогам предыдущей сессии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине после снижения по итогам торгов накануне.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 60,56 - 60,68 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 60,615 руб. (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 62,515 руб. (-23,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,44 коп. к уровню закрытия 10 августа, до 61,47 рубля.

Доллар оказался на 16,08 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 81,1 коп. выше официального курса.