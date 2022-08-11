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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Контейнерооборот крупнейших портов США вырос в I полугодии на 5%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Объем грузовых контейнеров, обработанных девятью крупнейшими портами США, увеличился на 5% в первом полугодии 2022 года, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные портовых администраций.

Контейнерооборот в январе-июне составил 26,42 млн TEU против 25,1 млн за аналогичный период годом ранее. Объем импортных перевозок через порты в первом полугодии вырос до 12,9 млн с 12,19 млн TEU.

В 2021 году портовые операторы в США обработали 50,5 млн контейнеров - на 16,3% больше, чем годом ранее. Такой резкий рост привел к пробкам в портах, и операторам пришлось продлевать часы работы, чтобы разгрузить портовые хранилища.

Причиной увеличения товарооборота стало изменение привычек американских потребителей, начавших покупать больше товаров во время пандемии, используя образовавшийся излишек денежных средств. Сейчас же наблюдается обратная тенденция, отмечают аналитики: потребительские расходы в США снижаются из-за высокой инфляции и опасений по поводу рецессии в американской экономике.

США
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