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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Продажи автомобилей в Китае с начала года снизились на 2%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в КНР в январе-июле снизились на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 14,48 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Об этом сообщает "Синьхуа".

В июле продажи в годовом измерении подскочили на 29,7% и достигли 2,42 млн машин. В том числе реализация легковых машин увеличилась на 40% - до 2,17 млн.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросли в 2,2 раза и составили 593 тысячи.

Производство автомобилей в стране в июле выросло на 31,5% - до 2,46 млн.

CAAM прогнозирует, что автомобильный рынок КНР продолжит подъем в августе благодаря политике властей по стимулированию спроса. В сентябре также ожидается быстрый рост продаж, поскольку этот месяц традиционно является пиковым для покупок машин.

Однако ассоциация предупредила о сохранении неопределенностей в производственных цепочках, которые вызваны сложной глобальной ситуацией.

Китай CAAM
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