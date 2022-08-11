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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

ОПЕК увеличила прогноз о росте добычи нефти в России в 2022 году

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ОПЕК практически сохранила прогноз роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в картель, на 2022 и 2023 годы, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз по России улучшен, несмотря на сохраняющуюся неопределенность.

ОПЕК повысила оценку поставок стран, не входящих в организацию, в 2021 году на 70 тысяч б/с и на 60 тысяч б/с в 2022 году, соответственно, темп роста показателя почти не изменился - ожидается, что в 2022 году предложение нефти стран не-ОПЕК вырастет на 2,14 млн б/с - до 65,8 млн б/с.

"Повышение данных по добыче нефти в России (10,88 млн б/с в 2022 году по сравнению с прогнозом в 10,63 млн б/с месяц назад - ИФ) было компенсировано понижением данных по США, Норвегии и Казахстану. Сохраняется значительная неопределенность в отношении добычи жидких углеводородов в России в прогнозном периоде", - пишут аналитики.

Таким образом, ОПЕК ждет роста добычи в России на 80 тысяч б/с в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, оценка предыдущего месяца была повышена из-за более высокого, чем ожидалось, производства за последние два месяца.

Прогнозируется, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России сократится на 0,4 млн баррелей в сутки и составит в среднем 10,5 млн баррелей в сутки. Следует отметить, что прогноз добычи российской нефти характеризуется высокой степенью неопределенности.

"Ожидается, что в США значительное увеличение количества нефтяных и газовых буровых установок, а также высокая активность гидроразрыва пласта будут поддерживать добычу в будущем. Однако сохраняющаяся дисциплина капитала со стороны государственных операторов, которые сосредоточены на погашении долга и увеличении прибыли для акционеров, проблемах рабочей силы и цепочки поставок, а также инфляции затрат, будет ограничивать рост", - подчеркивается в отчете.

"Более того, прогнозы активности в сезон ураганов, превышающие норму, а также пересмотр в сторону повышения исторического базового уровня потребовали пересмотра в сторону понижения прогноза роста предложения жидких углеводородов в США на 2022 год на 138 тыс. б/с, и в настоящее время прогнозируется рост добычи на 1,15 млн б/с к 2021 году", - отмечают в ОПЕК.

Аналитики повысили оценку добычи жидких углеводородов в США в 2021 году на 70 тыс. б/с - до 17,82 млн б/с, но понизили ее на 2022 год на 0,7 млн б/с - до 18,97 млн б/с. В результате, если раньше ожидался рост поставок на 1,3 млн б/с, то теперь - на 1,15 млн б/с.

Прогноз производства для Норвегии также снижен из-за более низкой, чем ожидалось, добычи во II квартале 2022 года, продления сроков технического обслуживания месторождений и изменений плана закачки газа во II полугодии 2022г. Ожидается, что основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в этом году станут США, Канада, Бразилия, Китай и Гайана, а снижение производства ожидается в основном в Индонезии и Таиланде.

Рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году также остается неизменным и, как ожидается, вырастет на 1,7 млн б/с - до 67,5 млн б/с.

Предложение жидких углеводородов в странах ОЭСР, по прогнозам, вырастет на 1,6 млн б/с, в то время как в регионе, не входящем в ОЭСР, прогнозируется рост на 0,1 млн б/с.

Ожидается, что основными драйверами роста предложения жидких углеводородов станут США, Норвегия, Бразилия, Канада и Гайана, тогда как добыча нефти сократится в основном в России и Азербайджане. Тем не менее неопределенность в отношении роста добычи в США и геополитической ситуации в Восточной Европе остается высокой.

Добыча жидких углеводородов в России, как ожидается, снизится на 370 тыс. б/с - до 10,52 млн б/с (предыдущий прогноз добычи в 2023г - 10,43 млн б/с).

Прогнозируется, что добыча ШФЛУ и нетрадиционных жидких углеводородов ОПЕК в 2022 году вырастет на 0,1 млн б/с и составит в среднем 5,39 млн б/с. На 2023 год прогнозируется рост на 50 тыс. б/с - до 5,44 млн б/с.

ОПЕК США Норвегия Казахстан ОЭСР
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