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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Физлица в июле нарастили покупку валюты до рекордных 237 млрд рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Физлица в июле стали одними из крупнейших покупателей валюты, нарастив объем покупок со 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд рублей в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Иностранная валюта приобреталась гражданами в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, отмечает ЦБ.

"При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на $3 млрд", - подчеркивается в обзоре.

Банк России в условиях текущей геополитической обстановки рекомендует принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран.

Крупнейшими нетто-покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке в июле были банки, не относящиеся к системно значимым. Они за месяц приобрели валюту на 319,6 млрд рублей, в том числе для импортеров.

"Также заметно повысился объем покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из ЕАЭС", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
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