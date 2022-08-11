Доля нерезидентов в суверенных евробондах России снизилась до 49,6%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2022 года уменьшилась до 49,6% с 49,8%, следует из информации на сайте Банка Росссии.

Это минимальная доля нерезидентов в российских еврооблигациях с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости во втором квартале снизился на $0,515 млрд, или на 2,8% - до $18,035 млрд с $18,550 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд. Сокращение в первом полугодии 2022 года составило $1,924 млрд, или 9,6%, с $19,959 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за весь 2021 год - на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.