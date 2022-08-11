"СИБУР" задумался о производстве компонентов для лекарств

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "СИБУР" изучает перспективы организации производства интермедиатов - промежуточных компонентов для выпуска лекарственных препаратов, сообщило корпоративное издание ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в "СИБУР") со ссылкой на материалы соцсети холдинга.

"СИБУР планирует заняться выпуском особых компонентов для лекарств - интермедиатов. (. . .) Со списком конкретных веществ пока не определились: коллеги из профильных функций (подразделений - ИФ) изучают рынок и ведут переговоры с крупнейшими производителями лекарств", - говорится в публикации.

Производить интермедиаты холдинг планирует как для внутреннего рынка, так и на экспорт. "Готовые фармсубстанции партнеры "СИБУРа" смогут экспортировать в страны Ближнего Востока и Африки, которые в больших количествах закупают сырье для препаратов в Индии и Китае, пишет издание.

В публикации отмечается, что потребителями интермедиатов "СИБУРа" могут также стать производители бытовой химии, косметики и сельхозпродукции.

В июне первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщал, что у российских фармкомпаний есть запас субстанций интермедиатов и сопутствующих веществ на 1-2 года.