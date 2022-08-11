Росприроднадзор может досрочно отозвать лицензию "РуссНефти" на участок недр

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор рассматривает вопрос о досрочном прекращении права "РуссНефти" на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Западно-Вишневском участке недр в Саратовской области из-за нарушений условий лицензии.

"Нарушения выявлены в части геологического изучения недр и отхождения от проектной документации. Рассматривается вопрос о начале процедуры досрочного прекращения права пользования недрами (...) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона РФ "О недрах". По факту выявленных нарушений условий пользования недрами компании объявлено соответствующее предостережение", - сообщила пресс-служба ведомства.

В "Русснефти" "Интерфаксу" сказали, что недавно в условия лицензии были внесены изменения.

"В соответствии с постановлением Правительства РФ №353 от 12 марта 2022г "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" был продлен срок геологического изучения Западно-Вишневского участка недр до 31 декабря 2024 года. ПАО "НК "РуссНефть" в полной мере реализует среднесрочные планы в части выполнения геолого-разведочных работ", - объяснил представитель компании.

Лицензия на Западно-Вишневский участок была выдана "РуссНефти" в феврале 2017 года взамен предыдущей, в связи с продлением сроков пользования недрами до 31 декабря 2070 года (по предшествующей лицензии срок должен был истечь 31 марта 2038 года).